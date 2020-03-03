https://news.day.az/society/1208222.html Массовое отравление в Гобустане
Массовое отравление в Гобустане
Массовое отравление произошло в Гобустане.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, жители поселка Эльнур Шихалиев, Гюльчичек Шихалиева, Мухаммед Шихалиев, Кенуль Шихалиева и Гюльмина Шихалиева помещены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с диагнозом "отравление мышьяком".
По факту ведется расследование.
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