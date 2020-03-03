Массовое отравление произошло в Гобустане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, жители поселка Эльнур Шихалиев, Гюльчичек Шихалиева, Мухаммед Шихалиев, Кенуль Шихалиева и Гюльмина Шихалиева помещены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с диагнозом "отравление мышьяком".

По факту ведется расследование.