https://news.day.az/society/1208275.html В Азербайджане впервые за последние 10 лет замечен редкий белый журавль
В Азербайджане впервые за последние 10 лет замечен редкий белый журавль
В Азербайджане впервые за последние 10 лет замечен белый журавль (сибирский журавль), который принадлежит одному из редких видов птиц.
Как сообщает АПА со ссылкой на журнал "Bird Guides", 1 марта израильский орнитолог Рами Мизрахи заметил журавля в Ширванском национальном парке, передает Day.Az.
Это говорит о том, что эти птицы в период миграции вернулись в Азербайджан вследствие улучшения природных условий.
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