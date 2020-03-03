В Азербайджане впервые за последние 10 лет замечен белый журавль (сибирский журавль), который принадлежит одному из редких видов птиц.

Как сообщает АПА со ссылкой на журнал "Bird Guides", 1 марта израильский орнитолог Рами Мизрахи заметил журавля в Ширванском национальном парке, передает Day.Az.

Это говорит о том, что эти птицы в период миграции вернулись в Азербайджан вследствие улучшения природных условий.