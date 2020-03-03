https://news.day.az/society/1208310.html Коронавирус менее стойкий в сравнении с другими вирусами – Центр дезинфекции Баку
Коронавирус менее стойкий в сравнении с другими вирусами – Центр дезинфекции Баку
Коронавирус держится в воздухе недолго, зато на поверхностях он может оставаться до 9-12 часов. Это означает, что коронавирус менее стойкий в сравнении с другими вирусами, сказал во вторник журналистам врач Центра дезинфекции города Баку Эльчин Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что иногда родители начинают паниковать: "Паниковать не стоит. В результате взаимного сотрудничества с министерством образования с начала января везде осуществляются профилактические и антиэпидемические меры".
Мамедов добавил, что в зависимости от графика эти работы проводятся в конце учебного дня, поэтому остаются незамеченными.
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