Коронавирус держится в воздухе недолго, зато на поверхностях он может оставаться до 9-12 часов. Это означает, что коронавирус менее стойкий в сравнении с другими вирусами, сказал во вторник журналистам врач Центра дезинфекции города Баку Эльчин Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что иногда родители начинают паниковать: "Паниковать не стоит. В результате взаимного сотрудничества с министерством образования с начала января везде осуществляются профилактические и антиэпидемические меры".

Мамедов добавил, что в зависимости от графика эти работы проводятся в конце учебного дня, поэтому остаются незамеченными.