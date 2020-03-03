Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал распоряжение о структурных изменениях в органах внутренних дел.

Согласно приказу, упразднены Отдел внутренних расследований и Управление по борьбе с наркотиками Главного управления полиции города Баку, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Обязанности упраздненного управления и отдела поручены соответствующим управлениям МВД.