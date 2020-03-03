https://news.day.az/society/1208334.html Вилаят Эйвазов упразднил целое подразделение в МВД
Вилаят Эйвазов упразднил целое подразделение в МВД
Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал распоряжение о структурных изменениях в органах внутренних дел.
Согласно приказу, упразднены Отдел внутренних расследований и Управление по борьбе с наркотиками Главного управления полиции города Баку, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обязанности упраздненного управления и отдела поручены соответствующим управлениям МВД.
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