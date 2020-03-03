В соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева о проведении 20-летия включении Ичеришехер в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Управление Государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер подготовил план мероприятий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал руководитель Аппарата управления Рияд Гасымов.

Он подчеркнул, что в связи с проведением 20-летнего юбилея с целью продвижения Ичеришехер в мире запланировано проведение мероприятий как внутри страны, так и далеко за ее пределами.

Гасымов сообщил, что в конце апреля с участием ведущих специалистов будет проведена конференция, посвященная 20-летию включения Ичеришехер в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Наряду с этим, мы продолжим работу и с иностранными музеями. В конце апреля из Стамбула будут привезены 17 экспонатов, относящихся к государству Аккоюнлу, которые будут демонстрироваться до конца года. В июне этого года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже пройдет выставка, посвященная Ичеришехер, продемонстрирован бренд "Дастан". Мероприятия такого рода будут проведены и в Великобритании, Италии и Брюсселе. Также в летние месяцы в Ичеришехер планируется проведение культурно-массовых мероприятий", - сказал Рияд Гасымов.

Он отметил, что управление проделало большую работу в направлении восстановления и реставрации памятников.

"В настоящее время идет восстановление и реставрация Дома Бакинских ханов, а также создание парка на близлежащей территории. В ближайшее время работы будут завершены, и парк будет открыт для посетителей", - уточнил Гасымов.