Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению в связи с правилами пожарной безопасности во время праздника Новруз.

Как сообщили во вторник Day.Az в министерстве, во время праздника Новруз, который воплощает в себе национальные духовные ценности азербайджанского народа, каждый желает, чтобы эти дни оставили лишь положительные воспоминания. Для этого во время проведения праздничных обрядов и различных мероприятий, в том числе следует соблюдать правила пожарной безопасности. Малолетние дети, находясь у открытого огня, обязательно должны быть под надзором взрослых. Костер должен быть разведен в стороне от электрических кабелей, деревьев, автомобилей и других огнеопасных предметов и материалов и находиться под контролем до полного затухания. Нельзя также оставлять без присмотра горящие свечи.

Прыжки через костер могут привести к воспламенению одежды, ожогам и другим телесным повреждениям.

Следует помнить, что безразличие к правилам - угроза для здоровья!

В случае какой-либо опасности следует немедленно звонить по номеру 112!