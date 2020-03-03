В общеобразовательных школах Баку усилен контроль над медико-профилактической ситуацией, интенсифицированы дезинфекционные и другие упреждающие меры, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Управление образования по г. Баку.

В 160-й школе уже проведены дезинфекционные работы против коронавируса, в других учебных заведениях работы по дезинфекции продолжаются. За процессом дезинфекции, которая осуществлялась в 54-й средней школе БАКУ, наблюдали представители СМИ.

Как говорится в сообщении, Управление имеет договор с Бакинской городской станцией дезинфекции, согласно которому дезинфекционные работы в учебных заведениях в подчинении Управления носят систематический характер, и санитарно-гигиеническая ситуация держится под контролем.

Напомним, что вчера Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана вынес решение о приостановке во всех учебных заведениях страны обучения, учебновоспитательного процесса и связанных с ними мероприятий.

С целью предотвращения фактов инфицирования и для повышения эффективности надлежащих мер было принято решение о приостановке во всех учебных заведениях страны учебно-воспитательного процесса и связанных с ним мероприятий с третьего по девятое марта (первый учебный день назначен на 10 марта). За этот период во всех учебных заведениях предусмотрено завершить медико-профилактические и дезинфекционные работы.

В Управлении также добавили, что среди коллективов школ, учащихся и родителей проведена активная просветительская работа, ограничены массовые мероприятия и экскурсии. Кроме того, врачами школ был усилен контроль по своевременному направлению в районные поликлиники учащихся, у которых наблюдаются симптомы сезонного респираторного заболевания , а также над оснащением медицинских кабинетов необходимыми средствами.