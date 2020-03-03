https://news.day.az/society/1208431.html В ходе учений в ВС Азербайджана проведена рекогносцировка местности в реальных условиях - ФОТО - ВИДЕО
В ходе учений в ВС Азербайджана проведена рекогносцировка местности в реальных условиях - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с требованиями очередного этапа широкомасштабных командно-штабных учений, с целью уточнения боевых задач и оценки сложившейся боевой обстановки, проведена рекогносцировка местности в реальных условиях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады должностных лиц. Были уточнены задачи по применению войск, участвующих в учениях, согласно принятому решению.
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