https://news.day.az/society/1208440.html В одном из районов Баку будут перебои в подаче воды
В одном из районов Баку будут перебои в подаче воды
В части Низаминского района Баку до сегодняшнего вечера будут ограничения в подаче воды.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".
Перебои в подаче воды связаны с аварией, произошедшей на водопроводе, на территории этого района.
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