В части Низаминского района Баку до сегодняшнего вечера будут ограничения в подаче воды.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерсу".

Перебои в подаче воды связаны с аварией, произошедшей на водопроводе, на территории этого района.