В Баку продолжается осуществление оперативных мер по предотвращению угрозы, которую может создать инфекция коронавируса (COVİD-19) на территории Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти города Баку, передает Day.Az.

С целью недопущения случаев заражения этой болезнью и ее пресечения, повышения эффективности соответствующих профилактических мер, проводимых в этой сфере, в жилых зданиях, местах общего пользования, в подъездах и на лестницах, кабинах лифтов и вокруг них, мусорных контейнерных площадках, а также в дошкольных образовательных учреждениях при Исполнительной власти Баку и других местах осуществляются медико-профилактические и дезинфекционные работы.

В пресс-службе ИВ Баку также подчеркнули важность соблюдения личной гигиены каждым гражданином.