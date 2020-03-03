https://news.day.az/society/1208475.html Назначены новые директора в две больницы Азербайджана
Назначены новые директора в две больницы Азербайджана
Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) назначило директоров в два публичных юридических лица - Нефтчалинскую центральную районную больницу и Астаринскую районную больницу, сообщает Day.Az со ссылкой на Объединение.
В Нефтчалинскую больницу директором назначен Алиев Рамиз Бейляр оглу, в Астаринскую - Азадханов Эльнур Рамазан оглу.
Назначения произведены приказом председателя правления TƏBİB Рамином Байрамлы.
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