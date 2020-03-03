Во всех учебных заведениях Азербайджана осуществляются интенсивные медико-профилактические меры для предотвращения случаев заражения инфекцией коронавируса, которая стала причиной приостановления учебы в образовательных заведениях с 3 по 9 марта включительно, сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования.

В связи с этим ведомство обращается к родителям со следующими рекомендациями в указанный период:

- серьезно соблюдайте основные профилактические меры в домашних условиях (часто мойте руки с мылом, водой, обрабатывайте их спиртосодержащими антисептиками, не находитесь в близком контакте с лицами, у которых симптомы простуды или гриппа, если есть повышенная температура или затруднения с дыханием, незамедлительно обращайтесь к врачу);

- не водите детей в закрытые помещения, где наблюдается массовое скопление людей (торговые и развлекательные центры, празднества, церемонии и так далее), на какие-либо массовые мероприятия, экскурсии и путешествия;

- создайте для детей условия для повтора пройденных уроков и выполнения учебных заданий. С этой целью вы можете пользоваться различными электронными ресурсами минобразования - e-derslik.edu.az, e-resurs.edu.az, trims.edu.az, video.edu.az;

- в связи с ситуацией постоянно следите за информацией минобразования и других соответствующих государственных структур.

В министерстве напомнили, что первым учебным днем будет 10 марта.