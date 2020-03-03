В крупнейшем в стране Центре семейного отдыха Megafun, были осуществлены работы по дезинфекции от коронавируса.

Отметим что, дезинфекция произведена посредством препарата "BioCan A", которое обладает широким спектром действия против всех вирусных бактерий, в том числе плесени, дрожжей и грибков.

Обеззараживанию были подвержены все развлекательные аппараты, аттракционы, входы/выходы помещений, лифты и эскалаторы, одним словом все поверхности возможного контакта.

Для соответствующих работ с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм была привлечена компания, имеющая необходимую лицензию, а так же многолетний опыт в данной сфере.

Отметим что, с целью обеспечения безопасного и комфортного отдыха Megafun ежедневно и регулярно проводит надлежащие противоэпидемические меры.

Незабываемые приятные эмоции, спокойный и комфортный отдых и море развлечений ждут вас в Megafun.

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