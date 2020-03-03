В рамках совместного проекта Фонда народонаселения ООН и министерства труда и социальной защиты населения будет подготовлен первый Индекс активного старения Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на азербайджанское представительство Фонда.

В рамках проекта планируется проведение встреч с пожилым населением страны, просветительских и пропагандистских работ в области активного старения, осуществление ряда занятий, предусмотренных для пожилых ( организация компьютерных курсов, создание аудиокниг и электронной библиотеки, использование социальных call-center и др.)

Проект, который охватит 2019-2021 гг., реализуется при тесном сотрудничестве Госагентства по оказанию социальных услуг и обслуживанию граждан при Президенте Азербайджана ("Служба ASAN"), Государственного комитета статистики, Агентства DOST и Общественного объединения "Üçüncü Bahar" ("Третья весна").