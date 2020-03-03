Агентство пищевой безопасности Азербайджана ограничило работу птицеводческого цеха, функционирующего в антисанитарных условиях по адресу: ул. Р.Сафарова, 6В, с. Шаган поселка Мардакян Хазарского района Баку. Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.

Цех принадлежит физическому лицу Агаеву Фирудину Мирахад оглу.

В ходе осмотра цеха было выявлено, что на предприятии не соблюдаются нормативно-технические требования и ветеринарно-санитарные правила. Живая птица, поступающая на территорию цеха, не проходит ветеринарный контроль, не проводится органолептическая оценка птичьего мяса.

Переработка и хранение продукции в цехе осуществляется не в соответствии с требованиями пищевой безопасности.

В связи с этими обстоятельствами работа цеха была ограничена.