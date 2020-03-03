В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) произошли новые кадровые изменения

Как сообщили во вторник Trend в Академии, доктор физико-математических наук, профессор Адалят Ахундов рекомендован на должность заместителя по научной работе директора Института математики и механики НАНА, передает Day.Az.

Заместитель по научной работе директора Института проблем радиации НАНА, доктор философии по физике Реван Мехтиева и научный секретарь Института, доктор философии по физике Муса Нуриев на следующие пять лет рекомендованы на нынешние должности.

Научный совет принял решение о назначении рекомендованных кандидатов на вышеуказанные должности, а также об утверждении кандидатов, предложенных Институтом математики и механики НАНА, на должности заведующего соответствующим отделом, а также главного и ведущего научных сотрудников отдела.