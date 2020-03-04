Увеличилось число граждан Азербайджана заключающих брак и разводящихся с иностранцами.

Министерство юстиции в ответ на запрос Trend сообщило, что в 2019 году между гражданами Азербайджана и иностранцами и лицами без гражданства заключено 2270 браков. В 2018 году таких браков было заключено 2256, в 2017 году - 2429, передает Day.Az.

В прошедшем году 1160 из заключивших браки с иностранцами и лицами без гражданства были женщинами, 1110 - мужчинами.

Наряду с этим, в 2019 году было зарегистрировано 187 расторжений браков с иностранцами и лицами без гражданства. В 2018 году таких разводов было 149, в 2017 году-195.

В прошлом году гражданки Азербайджана вступали в брак в основном с гражданами России, Грузии, Украины, Казахстана, Узбекистана, а мужчины в основном с гражданками России, Турции, Грузии, Ирана, Украины.