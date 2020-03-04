https://news.day.az/society/1208652.html На крупном проспекте в Баку образовалась пробка из-за ДТП
На крупном проспекте в Баку образовалась пробка из-за ДТП
В направлении проспекта Зии Буниятова (территория, называемая "Мост Вторчермет") - 20 Января произошло ДТП.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Согласно сообщению, в результате аварии на дороге образовался затор.
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