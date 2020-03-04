В направлении проспекта Зии Буниятова (территория, называемая "Мост Вторчермет") - 20 Января произошло ДТП.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Согласно сообщению, в результате аварии на дороге образовался затор.