Японские археологи проводят исследования в Азербайджане - ФОТО
Японские ученые проводят исследования в связи с найденными в Азербайджане орудиями труда периода мезолита и неолита. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Институт археологии и этнографии Академии наук Азербайджана (НАНА), передает Day.Az.
Исследования проводят двое японских ученых-археолога, которые находятся в научной командировке в Археологическом фонде при Институте.
Отметим, что японские специалисты являются членами азербайджано-японской международной археологической экспедиции, которая проводит исследования в западных районах Азербайджана, в основном, на территории Авейской горы и пещеры Дамджылы в окрестностях Газахского района.
Основной объект камеральных исследований японских ученых - это орудия труда из камня и из кости периода мезолита и неолита, которые найдены на территории Азербайджана во время археологических раскопок.
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