https://news.day.az/society/1208748.html Казахстан объявил стипендиальную программу для граждан Азербайджана
Казахстан объявил стипендиальную программу для граждан Азербайджана
Министерство науки и образования Казахстана объявляет стипендиальную программу по бакалавриату и магистратуре для граждан Азербайджана на 2020-2021 учебный год. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования.
Преподавание программы идет на казахском, русском и английском языках.
Желающие должны до 5 марта текущего года обратиться на сайт: https://www.app.htp.edu.az
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