Министерство науки и образования Казахстана объявляет стипендиальную программу по бакалавриату и магистратуре для граждан Азербайджана на 2020-2021 учебный год. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования.

Преподавание программы идет на казахском, русском и английском языках.

Желающие должны до 5 марта текущего года обратиться на сайт: https://www.app.htp.edu.az