Работа по созданию современной реабилитационной инфраструктуры для лиц с инвалидностью в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева охватывают и Региональный реабилитационный центр для лиц с инвалидностью в Хачмазском районе. Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В настоящее время уже завершается капитальный ремонт и работа по реконструкции, проводимая для создания условий реабилитации по высоким стандартам. В ближайшее время запланировано открытие Центра.

Комплексные медико-социальные реабилитационные услуги в Центре могут получать свыше 600 лиц с инвалидностью