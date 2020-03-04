В Бакинском международном автовокзале отключился свет.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, информацию об этом пассажиры распространили в социальных сетях.

Сообщается, что по причине отключения электричества возникли проблемы в прожаде билетов и у касс собрались большие очвереди.

Руководитель пресс-службы БМАК Парвин Мамедова сообщила, что в подаче электричества возникли короткие задержки.

"Света не было 5-10 минут, затем проблема была решена".

По словам руководителя пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаева, возникшие проблемы с электричеством связаны с ведением ремонтных дорог на дороге Баку-Сумгайыт.