https://news.day.az/society/1208795.html В Бакинском автовокзале отключился свет - возникли очереди - ФОТО
В Бакинском автовокзале отключился свет - возникли очереди - ФОТО
В Бакинском международном автовокзале отключился свет.
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, информацию об этом пассажиры распространили в социальных сетях.
Сообщается, что по причине отключения электричества возникли проблемы в прожаде билетов и у касс собрались большие очвереди.
Руководитель пресс-службы БМАК Парвин Мамедова сообщила, что в подаче электричества возникли короткие задержки.
"Света не было 5-10 минут, затем проблема была решена".
По словам руководителя пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаева, возникшие проблемы с электричеством связаны с ведением ремонтных дорог на дороге Баку-Сумгайыт.
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