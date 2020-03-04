"Дезинфекционные работы 11 300 зданий, находящихся на балансе Объединения жилищно-коммунального хозяйства города Баку, проводятся поэтапно и будут завершены в кратчайшие сроки".

Об этом Day.Az сообщили в Исполнительной власти города Баку.

В то же время в Баку поэтапно дезинфицируются 346 садов: "Также ИВ города Баку сделало предупреждение руководителям жилищно-строительных кооперативов для того, чтобы дезинфекционные работы в принадлежащих им дворах и зданиях были завершены в кратчайшие сроки".