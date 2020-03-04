https://news.day.az/society/1208866.html ИВ Баку сделала предупреждение руководителям ЖСК
ИВ Баку сделала предупреждение руководителям ЖСК
"Дезинфекционные работы 11 300 зданий, находящихся на балансе Объединения жилищно-коммунального хозяйства города Баку, проводятся поэтапно и будут завершены в кратчайшие сроки".
Об этом Day.Az сообщили в Исполнительной власти города Баку.
В то же время в Баку поэтапно дезинфицируются 346 садов: "Также ИВ города Баку сделало предупреждение руководителям жилищно-строительных кооперативов для того, чтобы дезинфекционные работы в принадлежащих им дворах и зданиях были завершены в кратчайшие сроки".
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