https://news.day.az/society/1208914.html Госкомитет по вопросам имущества провел работу по дезинфекции - ФОТО
Госкомитет по вопросам имущества провел работу по дезинфекции - ФОТО
С целью проведения профилактических мероприятий против коронавируса (Covid-19) и других инфекционных заболеваний Госкомитет по вопросам имущества провел работу по дезинфекции в службе Пространство оказания имущественных услуг, куда массово обращаются граждане, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на комитет.
Кроме того, продезинфицированы и автобусы Службы, которые оказывают услуги гражданам на дому.
Также до выезда на территорию дезинфицируются и мобильные офисы, которые каждую неделю обслуживают граждан по различным адресам.
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