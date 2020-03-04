В Азербайджане здоровым людям нет необходимости ходить в масках на улице, их должны надевать работники здравоохранения и врачи, находящиеся в контакте с больными, сказал в среду Trend главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев, передает Day.Az

По его словам, мнение о том, что маски защищают от болезни, неверное. Массовая дезинформация привела к возникновению дефицита медицинских масок в стране.

Исаев сказал, что вероятность заражения высока в случаях, когда люди близко находятся друг к другу и во время кашля: "В большинстве случаев болезнь распространяют кашляющие и чихающие люди. В случаях, когда люди стоят на расстоянии 1 метра друг от друга на открытом воздухе, риск заражения очень мал".

Считая правильным отмену уроков в учебных заведениях Азербайджана, главный инфекционист отметил, что это не связано с высоким риском распространения коронавируса в стране: "Взятие 11-миллионного Уханя под карантин китайским правительством способствовало уменьшению числа заражений".

Он напомнил, что во время заражения коронавирусом первичные симптомы, наблюдаемые у людей, бывают как во время ОРВИ: "Это признаки простуды - заложение носа, чихание, слабость, повышение температуры и прочее. Граждане индивидуально должны осуществлять профилактические меры, соблюдать гигиенические правила".

В заключении Исаев посоветовал обязательно часто мыть руки с мылом, чтобы снизить риск заболевания: "Если нет мыла и воды, то руки нужно дезинфицировать спиртом. Руками нельзя касаться глаз и рта. Кроме того, больные должны стараться не выходить на улицу. В случае таких симптомов как температура, кашель, мышечные боли, рекомендуется оставаться дома".