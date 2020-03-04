На американском сайте www.sdjewishworld.com опубликована статья Рауля Ловери под заголовком "Еврейский национальный герой мусульманской страны".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в статье отмечается, что в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта оккупировано 20 процентов территории Азербайджана. Автор сообщает, что несмотря на достигнутый 26 лет назад режим прекращения огня, он в составе группы в рамках визита в Азербайджан, находясь на линии соприкосновения войск, подвергся шквальному огню армянских вооруженных подразделений.

В статье отмечается, что 23-летнего командира танка Альберта Агарунова седьмого мая 1992 года настигла снайперская пуля в последний день боев за город Шуша, и он посмертно был награжден почетным званием "Национальный герой Азербайджана". Автор также подробно рассказал об ужасном геноциде, совершенном армянскими захватчиками тремя месяцами раньше - 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы.

В статье особо подчеркивается, что Альберт Агарунов является Национальным героем Азербайджана - страны, 95 процентов населения которой являются мусульманами, которая на юге граничит с мусульманским Ираном, а на севере с мусульманскими регионами России. Автор также подчеркивает, что сегодня в Азербайджане живут свыше 30 тысяч евреев, в их пользовании четыре синагоги, евреи принимают активное участие в общественно-политической жизни страны.

Автор акцентирует внимание на создании в Азербайджане современной инфраструктуры, прокладке новых железных дорог, сдаче в эксплуатацию современного морского порта на Каспии. Он особо подчеркивает, что Азербайджан является союзником США в борьбе с терроризмом.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.