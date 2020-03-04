Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана распространил очередную информацию в связи с коронавирусом.

Как сообщили в среду Day.Az в Кабмине Азербайджана, обеспечивается возвращение в страну граждан Азербайджана, которые находятся на территории Ирана. В связи с этим регистрируются обращения граждан Азербайджана на горячую линию посольства в Тегеране и Генерального консульства в Тебризе.

Возвращение наших граждан осуществляется через специальный коридор, открытый на пограничном контрольно-пропускном пункте.

С этой целью граждане, прибывшие из Ирана на пограничный контрольно-пропускной пункт Астара, были обеспечены местами временного проживания и необходимыми условиями, по установленному графику 276 человек перешли на территорию Азербайджана. Граждане, пересекшие границу, были доставлены в карантинные зоны на специально выделенных для этого автобусах.

Следует отметить, что граждане, возвращающиеся из Исламской Республики Иран, обязательно помещаются в карантинный режим на 14-29 дней. Все граждане обязаны соблюдать требования карантинного режима.

Для дополнительных запросов рекомендуется обращаться на "горячие линии" посольства Азербайджана в Тегеране и в Генеральное консульство Азербайджана в Тебризе. После поступления запросов планируется перевозка наших сограждан в Азербайджан посредством авиарейса и специально выделенного пограничного коридора.