https://news.day.az/society/1208959.html В Азербайджане начался прием документов для желающих получить двойной диплом
В Азербайджане начался прием документов для желающих получить двойной диплом
В рамках программы двойного диплома между Азербайджанским государственным педагогическим университетом и Университетом Джорджа Вашингтона объявлен прием документов на уровень магистратуры по 2020-2021 учебному году.
Как сообщили в среду Day.Az в министерстве образования, обучение будет продолжаться в течение двух лет на английском языке.
Лица, желающие получить образование в рамках данной программы, должны обратиться в министерство до 30 марта 2020 года.
Квота для обучения по программе установлена в размере 25 человек.
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