В рамках программы двойного диплома между Азербайджанским государственным педагогическим университетом и Университетом Джорджа Вашингтона объявлен прием документов на уровень магистратуры по 2020-2021 учебному году.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве образования, обучение будет продолжаться в течение двух лет на английском языке.

Лица, желающие получить образование в рамках данной программы, должны обратиться в министерство до 30 марта 2020 года.

Квота для обучения по программе установлена в размере 25 человек.