В борьбе с коронавирусом Азербайджан обладает всеми финансовыми и техническими возможностями, кадровым потенциалом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на конференции просветительского характера "Китайский коронавирус: мифы и правда, научный подход к проблеме" в Институте молекулярной биологии и биотехнологий Академии наук Азербайджана сказал главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ибадулла Агаев.

Рассказав о работе в направлении недопущения распространения коронавируса в Азербайджане Агаев сообщил, что работа Республиканского Центра контроля над особо опасными инфекциями в этом направлении высоко оценена иностранными экспертами.

Главный эпидемиолог также призвал журналистов и активных пользователей соцсетей проявлять осторожность и ответственность, не допускать распространения слухов и сплетен в связи с коронавирусом.

Вице-президент Академии наук Азербайджана, академик Ирада Гусейнова сообщила, что данное мероприятие организовано по инициативе президента Академии, академика Рамиза Мехтиева с целью просвещения научной общественности. Она рассказала об упреждающих мерах, принимаемых государством для недопущения распространения заболевания, а также отметила насколько важно ссылаться на официальную информацию, не создавать искусственный ажиотаж вокруг проблемы.

Гусейнова дала подробную информацию о вирусах, их происхождении, возникновении и распространении, а также о борьбе с инфекционными заболеваниями.

По ее словам, в 81 стране мира коронавирусом COVİD-19 заразились 93 574 человека, летальный исход зафиксирован в 3 204 случаях.