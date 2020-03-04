https://news.day.az/society/1208977.html Хлопок газа в Сумгайыте, есть пострадавшие - ФОТО
Хлопок газа в Сумгайыте, есть пострадавшие - ФОТО
В одной из квартир в жилом доме в Сумгайыте произошел хлопок газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в многоэтажном жилом доме в 9-м микрорайоне города.
В результате хлопка, произошедшего от утечки газа, различные ожоги получили жильцы квартиры, Махъяддин Нуриев и его супруга, Нарындж Нуриева. Оба они госпитализированы. Ведется следствие.
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