В одной из квартир в жилом доме в Сумгайыте произошел хлопок газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в многоэтажном жилом доме в 9-м микрорайоне города.

В результате хлопка, произошедшего от утечки газа, различные ожоги получили жильцы квартиры, Махъяддин Нуриев и его супруга, Нарындж Нуриева. Оба они госпитализированы. Ведется следствие.