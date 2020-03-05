Азербайджанские и турецкие эксперты обсудили способы защиты от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, в рамках визита в Анкару, организованного посольством Азербайджана в Турции, председатель правления "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) Рамин Байрамлы и члены делегации Объединения встретились с заместителем министра здравоохранения Турции Аминой Алп Меше.

На встрече состоялся обмен мнениями о причинах распространения в мире коронавирусной инфекции и способах защиты от нее.

Во время встреч с руководителями структур по инфекционным заболеваниям и лабораториям министерства здравоохранения Турции, известными учеными Али Гоктепе и Гулаем Корукоглу состоялся обмен опытом по борьбе с вирусом COVID-19.

Была представлена подробная информация об антиэпидемических мерах, принятых в Азербайджане в связи с угрозой распространения COVID-19, и отмечено, что они осуществлены в соответствии с правилами, установленными Всемирной организацией здравоохранения.