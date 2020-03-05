В связи с густым туманом на автомагистралях проспект Гейдара Алиева - аэропорт и Зыхский круг - аэропорт скорость движения снижена в соответствии с проезжими полосами.

Об этом сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Электронно-информационный щит показывает знак "туман".