https://news.day.az/society/1209005.html На основных автомагистралях Баку снижен предел скорости
На основных автомагистралях Баку снижен предел скорости
В связи с густым туманом на автомагистралях проспект Гейдара Алиева - аэропорт и Зыхский круг - аэропорт скорость движения снижена в соответствии с проезжими полосами.
Об этом сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Электронно-информационный щит показывает знак "туман".
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