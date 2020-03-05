Согласно сообщению оперативного штаба при Кабинете министров, с целью интенсивного проведения медико-профилактических и дезинфекционных работ в образовательных учреждениях, учебный и учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях на территории страны был приостановлен на период 3-9 марта 2020 года, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

В нынешней ситуации не предусмотрено продление учебного года. Готовятся рекомендации по компенсированию пропущенных уроков (4 дня в школах с 5-дневной учебной неделей, 5 дней в школах с 6-дневной учебной неделей).

Предусмотрены пересмотр календарно-тематического плана, объединение предметных тем, оптимизация программных материалов.

За этот период (3-9 марта 2020 года) педагогический персонал не обязан находиться в школе. В школе может находиться только технический персонал, привлекаемый к медико-профилактическим и дезинфекционным работам.

Выходные (20-24 марта) в связи с Новруз байрамы касаются всех учебных заведений.

Ранее Минобразования подготовило рекомендации для родителей, которые были доведены до педагогических коллективов и родителей посредством местных органов образования и социальных медиа.