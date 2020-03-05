Юристы и консультанты создали сеть подставных компаний для Джахангира Гаджиева, чтобы наблюдать за его британскими особняками и итальянским виноградником.

Как передает Day.Az, преступную сеть раскрыли журналисты Bloomberg.

В статье говорится, что в течение многих лет Гаджиев, занимавший ранее пост председателя Международного банка Азербайджана, использовал сеть доверенных и подставных компаний, простирающихся от Кипра до Нормандских островов, для вывоза десятков миллионов долларов из страны.

Согласно заявлению британского суда, мошенническая схема финансировала его роскошную жизнь и непонятно, откуда человек, получавший зарплату в 70 650 долларов в год, мог иметь четыре особняка в английской сельской местности, самолет Gulfstream за 42,5 миллиона долларов, гольф-клуб за пределами Лондона за 13 миллионов долларов и виллу в Сардинии. В то же время отмечается, что жена Джахангира Гаджиева Замира владеет несколькими домами в Найтсбридж, потратила 20 миллионов долларов на бриллианты, дизайнерские сумки и другие безделушки. Пара постоянно тратила миллионы долларов и параллельно с этим столько же занимала.

Напомним, что в 2001-2015 годах по указанию Джахангира Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов), и проводились незаконные вексельные операции. Также в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый Гаджиева Дуньямин Халилов, еще 20 человек, а также другие лица путем незаконных финансовых операций и выдачи незаконных кредитов нанесли ущерб Межбанку, присвоив 4,7 миллиарда манатов.

5 сентября 2019 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание по уголовному делу экс-председателя правления Международного банка, где его осудили на 16,5 лет.