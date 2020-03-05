На сегодняшний день в Азербайджане зафиксировано 539 граждан Китая, 69 из которых приехали после 20 февраля.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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