https://news.day.az/society/1209140.html В Азербайджане нет случаев уклонения от карантина – TƏBİB
В Азербайджане нет случаев уклонения от карантина – TƏBİB
В Азербайджане нет случаев уклонения от карантина
Об этом на брифинге, проведенном в связи с коронавирусом, сказала член Оперативного штаба при Кабмине, завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По ее словам, условия карантина должны соблюдать все, и организацию этой работы регулируют соответствующие органы
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