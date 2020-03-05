В Азербайджане нет случаев уклонения от карантина

Об этом на брифинге, проведенном в связи с коронавирусом, сказала член Оперативного штаба при Кабмине, завотделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, условия карантина должны соблюдать все, и организацию этой работы регулируют соответствующие органы