В Билясуварском районе произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), 5 марта примерно в 2 часа на территории села Хырмандалы столкнулись автомобили "ВАЗ-21014" и "ВАЗ-2106", за рулем которых находились М.Насибов и Н.Ширинов.

В результате аварии один из пассажиров М.Насибова - Эльнур Хаммедли скончался на месте происшествия, два пассажира госпитализированы.

По факту проводится расследование.