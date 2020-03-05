https://news.day.az/society/1209141.html Тяжелое ДТП в Билясуваре, есть погибший
Тяжелое ДТП в Билясуваре, есть погибший
В Билясуварском районе произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД), 5 марта примерно в 2 часа на территории села Хырмандалы столкнулись автомобили "ВАЗ-21014" и "ВАЗ-2106", за рулем которых находились М.Насибов и Н.Ширинов.
В результате аварии один из пассажиров М.Насибова - Эльнур Хаммедли скончался на месте происшествия, два пассажира госпитализированы.
По факту проводится расследование.
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