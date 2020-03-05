В Баку и регионах будут созданы специализированные центры по коронавирусу.

Об этом на брифинге, проведенном в связи с коронавирусом в Оперативном штабе при Кабмине, сказал главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, люди в этих центрах будут проверяться по особому алгоритму: "Лица, у которых будет выявлен коронавирус, будут находиться на карантине в этих центрах и проходить лечение".