https://news.day.az/society/1209148.html В Азербайджане будут созданы специализированные центры по коронавирусу – главный инфекционист
В Азербайджане будут созданы специализированные центры по коронавирусу – главный инфекционист
В Баку и регионах будут созданы специализированные центры по коронавирусу.
Об этом на брифинге, проведенном в связи с коронавирусом в Оперативном штабе при Кабмине, сказал главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, люди в этих центрах будут проверяться по особому алгоритму: "Лица, у которых будет выявлен коронавирус, будут находиться на карантине в этих центрах и проходить лечение".
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