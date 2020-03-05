ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) продолжает профилактические меры в рамках "Плана действий по пресечению распространения нового коронавируса в Азербайджане" Кабинета министров.

Как сообщили Day.Az в ASCO, очередные дезинфекционные работы, согласно установленному графику, проведены в главном офисе ЗАО.

Дезинфекционные работы проведены специализированной в этой сфере компанией, под контролем сотрудников отдела Социального развития и транспорта ASCO.

В рамках упреждающих мер всем структурам и суднам ASCO выданы антибактериальные средства.

В рамках вышеуказанных мер, в связи с коронавирусом с сотрудниками структурных управлений ЗАО проводится просветительская работа. Также в ASCO работает штаб, состоящий из руководящих лиц, и "горячая линия" по телефону: (+99450) 274 30 82.