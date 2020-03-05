https://news.day.az/society/1209215.html В ВС Азербайджана продолжаются широкомасштабные командно-штабные учения - ФОТО - ВИДЕО
В ВС Азербайджана продолжаются широкомасштабные командно-штабные учения - ФОТО - ВИДЕО
В рамках широкомасштабных командно-штабных учений продолжается деятельность пунктов управления.
Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, после заслушивания докладов по оперативной обстановке на учениях, произведен анализ сложившейся ситуации.
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