Управление мусульман Кавказа (УМК) дало рекомендации в связи с опасностью коронавируса.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в рекомендациях Управления отмечается, что для пресечения распространения и предупреждения последствий коронавируса, распространившегося в последнее время во всем мире, в Азербайджане, как и в других соседних странах, принимаются профилактические меры, санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем.

"Государство принимает все необходимые медико-санитарные меры для недопущения распространения этого заболевания в стране. Учитывая многочисленные обращения верующих страны, казиев и уполномоченных представителей, УМК обращается с рекомендациями к представителям мечетей и святилищ страны", - говорится в обращении.

УМК рекомендует верующим серьезно соблюдать указания врачей, обращаться в соответствующие государственные медико-санитарные учреждения для дезинфекции в мечетях, святилищах, религиозных учебных заведениях и курсах по обучению Корана, в частности, уделять особое внимание дезинфекции помещений для омовения, санитарных узлов.

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