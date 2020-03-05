"В Азербайджане, как и в других странах, повысилась потребность в лекарственных препаратах, медицинском спирте и масках в связи с угрозой коронавируса COVİD-19. Согласно наблюдениям, в некоторых странах уже возник дефицит медицинских масок".

Об этом АПА сообщил руководитель пресс-службы министерства экономики Аббас Алиев, передает Day.Az.

Он отметил, что созданная в министерстве Рабочая группа и соответствующие структуры министерства провели мониторинги и исследования, согласно которым было выяснено, что потребность в 95%-м медицинском спирте может вполне восполнить местное производство.

"В министерстве с субъектами предпринимательства были обсуждены вопросы производства и упаковки медицинского спирта, даны соответствующие рекомендации по решению актуальных вопросов, связанных с упаковкой. В ходе обсуждений было отмечено, что в настоящее время медицинские маски импортируются из зарубежных стран, предусматривается увеличение импорта. Вместе с тем было отмечено, что будут созданы все возможности для организации местного производства медицинских масок", - сказал Аббас Алиев.

А.Алиев отметил, что в целях своевременного выявления и предотвращения искусственного роста цен на лекарственные средства, а также медицинского спирта и маски, и выявления дефицита товаров по причине изъятия их из оборота, Государственная служба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при министерстве экономики усилила контроль, в настоящее время проводится интенсивный мониторинг и проверки: "Министерство экономики еще раз предупреждает, что в отношении субъектов предпринимательства, где будут выявлены случаи искусственного дефицита и необоснованного роста цен, будут приняты жесткие меры в соответствии с законодательством".