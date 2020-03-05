В системе общественного транспорта Баку продолжаются противоэпидемические мероприятия. В том числе осуществляется работа по просвещению населения в сфере санитарии.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, в этой связи в Центре транспортного обмена "Кёроглу" проведена акция с участием волонтеров в сфере транспорта.

На территории Центра волонтеры раздали пассажирам брошюры, подготовленные Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB). Буклеты содержат информацию о мерах по защите от вируса, включая необходимые правила гигиены.

В залах ожидания Центра транспортного обмена "Кёроглу" для дезинфекции рук пассажиров, водителей и персонала Центра установлены ящики со специальным дезинфицирующим раствором.