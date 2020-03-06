В Газахе воспитательница применила креативный метод занятий в детском саду

Учительница детского дома №3 в Газахском районе Азербайджана применила необычный метод занятий.

Как видно из видео, распространенного в социальной сети, на стене перед дверью кабинета занятий были нарисованы три элемента: скрипичный ключ, сердце и ладоши. Каждый ребенок, перед тем как зайти в кабинет, прикасается к одному из трёх элементов. Если ребенок выбирает скрипичный ключ, то учительница берет его за руку и делает кругообразные движения. При выборе детьми сердца, воспитательница радостно обнимает их в крепких объятиях. Если же ребенок предпочитает коснуться к ладошам, то учительница проводит с ним короткую игру в хлопалки.

Это не первый случай непривычного подхода к обучению школьников и дошколят. В ряде стран такая практика применяется время от времени.

Данный метод воспринят положительно в сети, чему свидетельствуют десятки похвальных комментариев.

Отрадно, что воспитательница относится к детям с искренней любовью и теплотой, не ставя разницы между чужими и своими детьми.

Абдул Керимханов