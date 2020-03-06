В Азербайджане в марте будет один дополнительный нерабочий день

В связи с Международным женским днем 8 Марта, 9 марта в стране объявлен нерабочим днем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в этом году Международный женский день 8 марта попадает на воскресенье.

Согласно Трудовому кодексу, по причине того, что 8 Марта - воскресенье, 9 марта является также нерабочим днем.