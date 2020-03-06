https://news.day.az/society/1209429.html В Азербайджане в марте будет один дополнительный нерабочий день
В Азербайджане в марте будет один дополнительный нерабочий день
В связи с Международным женским днем 8 Марта, 9 марта в стране объявлен нерабочим днем.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в этом году Международный женский день 8 марта попадает на воскресенье.
Согласно Трудовому кодексу, по причине того, что 8 Марта - воскресенье, 9 марта является также нерабочим днем.
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