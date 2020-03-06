В Азербайджане приостановлены свидания с заключенными

В связи с угрозой коронавируса в учреждениях Пенитенциарной службы министерства юстиции приостановлены свидания с заключенными и прием передач.

Об этом АПА сказал начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыхов, передает Day.Az.

По его словам, для предотвращения случаев заражения вирусом временно приостановлены свидания с лицами, содержащимися в учреждениях Пенитенциарной службы и прием передач.