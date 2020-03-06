https://news.day.az/society/1209455.html В Азербайджане приостановлены свидания с заключенными
В Азербайджане приостановлены свидания с заключенными
В связи с угрозой коронавируса в учреждениях Пенитенциарной службы министерства юстиции приостановлены свидания с заключенными и прием передач.
Об этом АПА сказал начальник отдела по связям с общественностью Пенитенциарной службы Мехман Садыхов, передает Day.Az.
По его словам, для предотвращения случаев заражения вирусом временно приостановлены свидания с лицами, содержащимися в учреждениях Пенитенциарной службы и прием передач.
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