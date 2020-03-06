Вилаят Эйвазов произвел новое назначение

В МВД Азербайджана произведено кадровое назначение. 

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, приказом министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова полковник-лейтенант полиции Тарлан Зейналов назначен начальником отдела дознания Управления следствия и дознания ГУП Баку.

Информацию подтвердил начальник пресс-службы Главного управления полиции Баку Эльшад Гаджиев.