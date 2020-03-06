https://news.day.az/society/1209523.html В Гобустанском заповеднике усилен контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией - ФОТО
В Гобустанском заповеднике усилен контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией - ФОТО
В Гобустанском заповеднике проведены дезинфекционные работы.
Об этом сообщили Trend в Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия, передает Day.Az.
Было отмечено, что в Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике осуществляются упреждающие профилактические меры против инфекции коронавируса: "В связи с этим в заповеднике усилен контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией, проведены работы по дезинфекции".
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