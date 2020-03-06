В Гобустанском заповеднике усилен контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией

В Гобустанском заповеднике проведены дезинфекционные работы.

Об этом сообщили Trend в Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия, передает Day.Az.

Было отмечено, что в Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике осуществляются упреждающие профилактические меры против инфекции коронавируса: "В связи с этим в заповеднике усилен контроль над санитарно-эпидемиологической ситуацией, проведены работы по дезинфекции".