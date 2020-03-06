В Баку происходят изменения в организации движения транспорта

На улице Юсифа Сафарова города Баку происходят изменения в организации движения транспорта. Об этом сообщил Trend пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, передает Day.Az.

По его словам, на улице Юсифа Сафарова столицы происходят изменения в организации движения транспорта ввиду того, что памятник Шаху Исмаилу Хатаи был перенесен.

"Наше агентство уже приступило к работе, дорога будет расширена и уложен новый асфальтовый слой. Также на проезжей части по улице Юсифа Сафарова был закрыт разворот в обратную сторону и открыт другой на улице Узеира Гаджибейли, расположенный под мостом. В настоящее время на расширяемом участке укладывается новый асфальтовый слой, пока, на начальном этапе дорога закрыта, но в ближайшие дни произойдут серьезные изменения в организации движения на этой территории. Также улицы Низами и Сабита Оруджева будут напрямую связаны с пересечением улицы Юсифа Сафарова", - отметил Анар Наджафли.

Напомним, что в этом году выделены средства на благоустройство 36 дорог республиканского значения, а по городу Баку - на ремонт 12 дорог и благоустройство ряда районов столицы и окрестных поселков.