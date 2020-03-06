Министерство транспорта, связи и высоких технологий продолжает предпринимать неотложные меры по предотвращению распространения вирусной инфекции, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Обеспечивается проведение ежедневной дезинфекции автомобильных средств ООО "Бакинская служба такси" в подчинении минсвязи, оказывающего услуги в столице. Необходимые профилактические и дезинфекционные работы в такси, оказывающих услуги в аэропорту Гейдар Алиев, также носят регулярный характер, санитарно-гигиеническая ситуация держится под контролем.

Все такси, принадлежащие "Бакинской службе такси", функционирующие в аэропорту, дезинфицируются в порядке очереди. Автомобили дневной смены дезинфицируются ночью, автомобили ночной смены - днем.

В целях предотвращения случаев заражения вирусом и повышения эффективности проводимых в этой области соответствующих мер водители снабжаются антисептическими растворами и иными необходимыми средствами профилактики.